Ciclismo, addio al presidente Borghi: "E chi si diverte non perde mai..."

EMPOLESE VALDELSA

Sempre pronto a mettersi a disposizione degli altri sia nel privato che nel mondo del ciclismo, che ha sempre fatto parte della sua vita. Mancherà tanto la figura di Rinaldo Borghi nella comunità di Castelfiorentino e non solo. Sconfitto da una lunga malattia, si è spento nella tarda serata di martedì nella Rsa Pablo Neruda dove si trovava da un po’ di tempo. Aveva 78 anni, ma conservava ancora lo spirito di un ragazzino. Del resto, fino a quando ha potuto, è sempre stato in mezzo "ai suoi bambini". Presidente dal 2011 al 2023 della società ciclistica di Castelfiorentino si è dedicato con impegno e passione alla promozione del ciclismo tra i più piccoli. Organizzatore di manifestazioni ciclistiche, è stato anche consigliere del comitato provinciale della Federciclismo. "Una persona perbene. Sempre sorridente e disponibile", lo ricordano in tanti, nonostante la vita non fosse stata generosa con lui: aveva perso troppo presto l’adorata moglie Laura, rimanendo da solo a crescere l’unico figlio Federico con il quale, fino all’età della pensione, aveva portato avanti l’attività di autonoleggiatore.

Amava lo sport e i valori che vi ruotano attorno, tanto da aver coniato anche un motto che aveva fatto anche trascrivere su uno striscione che non mancava mai a tutti gli eventi organizzati dalla stessa società ciclistica: "chi si diverte non perde mai". Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Nelle scorse ore si è unito al dolore della Sc Castelfiorentino anche il presidente Saverio Metti insieme al Consiglio regionale Toscana ed a tutto il Comitato, e il sindaco Alessio Falorni. ll funerale di Rinaldo Borghi verrà celebrato domani, alle 10, a Fontanella nel comune di Empoli nella chiesa della frazione e tumulato nel cimitero di Fontanella.

Irene Puccioni