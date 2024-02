Ci sono anche gli amori per sempre. Lo dicono i nonni

I nonni Nicla e Luca, Gianna e Franz, Giuliana e Vincenzo, Angela e Totò si raccontano.

Da quanto tempo vi conoscete?

"Stiamo insieme da circa sessanta anni e ci siamo conosciuti alla scuola media", affermano Nicla e Luca. Gianna invece conosce Franz, il bel veneto che scende a lavorare in Toscana. "Trascorse un mese dal primo incontro in discoteca – rivela Gianna – E io non vedevo l’ora di rivederlo. Successe di nuovo e non ci siamo più lasciati". Nonno Totò conosce la sua Angela perchè suo fratello Vincenzo è sposato con Giuliana, sorella di Angela.

Avete mai provato gelosia?

"Certo – risponde Giuliana – soprattutto il nonno all’inizio era geloso, poi insieme si può crescere grazie al dialogo".

Come avete gestito i litigi?

"I litigi li abbiamo sempre risolti nel giro di qualche giorno, siamo stati una coppia molta unita e non siamo mai stati lontani per lunghi periodi".

Perché, nonni, oggi le coppie non sanno più stare insieme e molto spesso le storie finiscono drammaticamente?

"Perché vogliono essere troppo indipendenti – la risposta unanime – Non hanno pazienza di comprendere e capirsi, non vogliono confrontarsi e desiderano tutto e subito. Stare insieme significa capire l’altro, entrare in contatto con la sua vita, amarlo nelle imperfezioni. L’amore non è un sentimento che si crea da solo, va costruito, alimentato, solidificato, accolto".