Chiuso un locale di Montelupo dopo una rissa con bottiglie e sedie

Montelupo Fiorentino, 9 maggio 2025 – Un locale chiuso per sette giorni a Montelupo Fiorentino dopo una serie di risse. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Empoli a notificare al titolare del locale il provvedimento. Locale che si trova a Fibbiana.

Il provvedimento emerge da una proposta avanzata dai carabinieri della Stazione di Montelupo Fiorentino a seguito di un recente episodio violento avvenuto all’interno del locale, che ha visto protagonisti almeno dieci persone fra italiani e stranieri coinvolti in una rissa con l’utilizzo di sedie, bottiglie e cinte.

L’area era diventata il ritrovo di persone pericolose, come anche riscontrato da controlli mirati nei giorni successivi all’episodio. Cruciale per la ricostruzione dei fatti le testimonianze raccolte nei giorni successivi da parte dei militari che hanno permesso di identificare gli autori, non di certo nuovi ad episodi del genere e il loro deferimento alla procura della repubblica di Firenze.

Lo stesso esercizio commerciale era stato destinatario di analoghi provvedimenti rispettivamente in data 11 aprile 2017 e 21 luglio 2020 per la durata di sette giorni per simili fatti di violenza.