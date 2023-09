Chiusa la vertenza pulizie ad Alia: riassunti a Empoli alle stesse condizioni

Si è conclusa in modo positivo la vertenza che aveva al centro i dipendenti della Cooplat. "Le lavoratrici e i lavoratori – dichiara una nota del sindacato Filcams Cgil – saranno riassunti alle stesse condizioni salariali e normative: è quanto è emerso dall’incontro tra rappresentanti sindacali e Cooplat, che da domani subentrerà a L’Operosa nella gestione degli appalti delle pulizie in Alia". " Si tratta di una quarantina tra lavoratori e lavoratrici direttie – prosegue la nota – di cui una unità su Pistoia, cinque su Prato, una decina su Empoli e il resto su Firenze, oltre a una quantità di lavoratori ancora non precisata, su Prato e Pistoia, in forza ad una cooperativa in subappalto da Cooplat".

Soddisfazione è stata espressa anche da Alia Spa per il raggiungimento dell’accordo fra le parti. Come si ricorderà, era stato proprio il sindacato Filcams Cgil lunedì scorso a lanciare l’allarme per il rischio di un taglio di ore di lavoro e stipendi del personale del 25 per cento, aprendo lo stato di agitazione e trovando la solidarietà di Fp Cgil Firenze e Fp Cgil Prato-Pistoia e lanciando un appello affinché fosse trovata una soluzione. Alia, dal canto suo, aveva sottolineato come Cooplat si fosse impegnata a garantire il riassorbimento del personale alle stesse condizioni. "Grazie all’iniziativa sindacale e alle aperture delle controparti – conclude il sindacato – siamo arrivati a una soluzione ragionevole che tutela i diritti di lavoratori e lavoratrici" dicono Umberto Marchi di Filcams Cgil Firenze e Fabio Fantini della Filcams Cgil di FirenzePratoPistoia. "Le parti, nell’accordo sottoscritto, hanno anche stabilito che si ritroveranno entro ottobre, o comunque a richiesta di una delle parti, per esaminare il cambio di appalto verificando che tutto torni a dovere".