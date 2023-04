Chitarra e blues Greg Koch al Music Farm

Per una notte, il Musik Farm di Cortenuova a Empoli (via Del Piano all’Isola, 24) si trasformerà in un live club americano. Sabato alle 21.30 torna infatti nella nostra città a dodici anni di distanza dall’ultima volta il chitarrista statunitense Greg Koch per una grande serata di musica blues con il Koch Marshall Trio. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Dophix, Brk producitions e Accademie musicali Lizard EmpoliVinci. Il chitarrista di Milwaukee, inserito nel 2020 tra i migliori dieci al mondo dalla Fender Musical Instruments Corporation, vanta collaborazioni con Steve Vai e Joe Bonamassa, oltre a numerose pubblicazioni di libri e metodi per chitarra. Accompagnato dal Koch Marshall trio, formatosi nel 2017, di cui fa parte anche il figlio, Dylan Koch, alla batteria, e Toby Lee Marshall all’organo Hammond, il chitarrista si esibirà in magistrali virtuosismi dalla tecnica sopraffina. Ha infatti sviluppato un proprio stile originale detto "chicken pickin’". Una tecnica che lui stesso definisce "gristle", ossia un genere chitarristico strumentale, nel quale i brani contengono un crescendo di assoli. Koch ha iniziato a suonare la chitarra all’età di dodici anni, per poi seguire corsi di musica jazz all’università del Wisconsin Stevens Point, ed è stato influenzato per sua ammissione dal chitarrista e compositore Jimi Hendrix. Insomma, sarà un’occasione unica per ascoltare brani che richiamano alle atmosfere dei grandi live club d’oltreoceano. Ad aprire la serata sarà invece un gruppo molto conosciuto nell’empolese-valdelsa, ossia il Brk trio, che salirà per la prima volta sul palco di Music Farm. Alla chitarra e alla voce Federico Baracchino, artista Dophix, mentre al basso troviamo Marco Cattarossi e alla batteria Vieri Prati. La band proporrà una selezione dei migliori brani rock blues degli ultimi anni. I posti saranno limitati con i biglietti che sono in vendita attraverso la pagina Facebook di Musik Farm ed in prevendita nel circuito "CiaoTicket", dove cliccando sull’evento è possibile trovare il link dedicato. Musik Farm è un centro multifunzionale dedicato ai musicisti e alla musica in tutti i suoi aspetti, che fornisce i servizi di sale prova, scuola di musica, studi di registrazione, management e palco live.