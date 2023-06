Chiara Ferragni testimonial Sammontana, il gelato spopola sui social

Empoli, 22 giugno 2023 – Mai un gelato fu così tanto desiderato. Vuoi per l’estate che quest’anno ha tardato un po’ ad arrivare, vuoi per le temperature che negli ultimi giorni spingono sempre di più verso l’alto. Se poi a pubblicizzarlo è Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa al mondo, allora è scontato che il gelato Sammontana sia già diventato un must per l’estate 2023.

Anche quest’anno l’azienda di gelati più popolare in Italia ha come testimonial la Ferragni, reduce da Sanremo e sempre più regina dei social. Già la scorsa estate la campionessa di like aveva dato una grande spinta a Sammontana sui social, a colpi di storie su Instagram, video-challange e foto virali. Un gran colpo a livello di marketing, perché Ferragni riesce a raggiungere un pubblico molto vasto e trasversale che valica anche i confini italiani.

La partnership va avanti dal 2020, quando venne lanciato il Barattolino Sammontana. Una strategia vincente, almeno a giudicare dai numeri e dalle interazioni sui social. Basta guardare una delle ultime foto pubblicate dall’influencer su Instagram, dove viene ritratta con il gelato made in Empoli. Sullo sfondo, la campagna pubblicitaria di Sammontana al motto di "Ci starebbe un cono". Il web ha risposto con un boom di interazioni: oltre mezzo milione di apprezzamenti e più di 1.400 commenti. Non tutti positivi, per la verità. Perché ormai è risaputo: sui social trova terreno fertile anche il popolo dei critici, dei contrari a prescindere. Tanto che un utente della rete scrive sotto alla foto: "Ma la gente che per attaccare Chiara vuole boicottare la Sammontana? Non ho parole...". Era successo anche la scorsa estate quando il caso diventò quasi politico perché i detrattori della Ferragni si scagliarono perfino con il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, bersaglio di critiche e commenti feroci per un post in cui lodava la collaborazione. Barnini fu addirittura costretta a un secondo messaggio per precisare il suo intento. Ieri comunque, nel primo giorno d’estate, la Ferragni è tornata alla carica, stavolta con una storia dove addenta il nuovo prodotto al caramello salato. "Il primo giorno d’estate ci sta proprio un cono Cinque Stelle", scrive. Quanto basta per farlo diventare subito virale.