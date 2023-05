Chance per un parrucchiere a tempo indeterminato

Attività di Montelupo Fiorentino è alla ricerca di un parrucchiere esperto che si occuperà di effettuare shampoo, colore, meches, piega a phon e piega a piastra. Richiesto il possesso della qualifica come parrucchiere. La tipologia di contratto offerta è a tempo indeterminato, full time organizzato su turni, all’interno della fascia oraria di apertura del salone (dalle 9,30 alle 19,30). Saranno valutate anche candidature con richiesta di orario part-time. Necessaria esperienza nella mansione o possesso della qualifica. Richiesto interesse e passione per il settore, buone doti relazionali e predisposizione al lavoro al pubblico. Per candidarsi è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro. Candidature entro il 6 giugno.