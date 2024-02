CertaldoArte24. Talenti in mostra nel borgo alto

CERTALDO

Una rassegna artistica lunga tutto l’anno, incentrata su tre talentuosi artisti, nel suggestivo scenario di Palazzo Pretorio, a Certaldo alto. Si tratta del progetto “CertaldoArte24“ curato da Francesca Parri. Il 2 marzo il primo appuntamento con l’inaugurazione di “Vincenzo Marsiglia, Stars and Stones” (si chiude il 22 maggio). Marsiglia, nato a Belvedere Marittimo nel 1972, porterà il suo universo creativo nel cuore di Certaldo. Le sue opere di arte digitale dialogheranno con il borgo e la figura di Boccaccio, fondendo tradizione e innovazione in installazioni luminose che si staglieranno sia sulla torre di Casa Boccaccio che nella loggia esterna di Palazzo Pretorio. Le sale del primo piano di quest’ultimo ospiteranno non solo le opere digitali dell’artista, ma anche una preziosa esposizione di alabastri. La mostra successiva, dal titolo “Double Vision”, sarà firmata da Caterina Tosoni e aprirà le sue porte il 10 maggio (fino al 15 settembre). Tosoni, milanese del 1961, esplorerà il tema dell’ecologia attraverso sculture e installazioni realizzate con materiali di riciclo. La sua ricerca artistica, partita dall’osservazione del paesaggio industriale milanese, si è evoluta fino a spingersi verso l’arte ambientale, con progetti di installazioni ed opere monumentali. Infine, dal 21 settembre al 12 gennaio 2025, sarà la volta di “Spostare lo sguardo” di Carla Bedini. La sua pittura, caratterizzata da una tecnica mista su garza, avvolta su legno trattato con stucco, si distingue per l’uso di pigmenti naturali e toni cupi. Le opere di Bedini, con le loro figure misteriose e uniche, invitano lo spettatore a immergersi in un universo di suggestioni e riflessioni. "È particolarmente significativo per noi avere ben due artiste donne in mostra quest’anno, un importante passo avanti nella promozione dell’arte femminile nel nostro contesto culturale – spiega l’assessore alla cultura, Clara Conforti –. Le opere di Marsiglia, Tosoni e Bedini si intrecceranno con la storia e l’atmosfera unica di Certaldo, offrendo un’esperienza artistica coinvolgente e stimolante in un connubio affascinante di tradizione e innovazione, affrontando temi cruciali come l’ecologia e l’interazione essere umano-natura".