Certaldo, manutenzioni stradali in corso: asfaltate cinque strade

Firenze, 14 gennaio 2025 – A Certaldo sono già cinque gli interventi realizzati tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, per la manutenzione delle strade urbane e marciapiedi e strade extra urbane, con interventi di asfaltatura per oltre 40.000 euro, realizzati con le risorse rimanenti del bilancio 2024. Gli interventi hanno riguardato le seguenti strade: strade urbane, via Marx, via Don Minzoni; strade extraurbane, via Mugnano, via Tavolese, via Santa Margherita a Sciano. Per il 2025 l’amministrazione comunale conta di mettere a disposizione 115.900 euro di risorse per le manutenzioni ordinarie delle strade, dedicati soprattutto ad interventi di asfaltatura. Una somma che conferma l’aumento di investimenti che l’amministrazione Campatelli ha messo in campo già nel 2024, quando lo stanziamento esistente nel bilancio di 70.000 euro fu aumentato e portato 110.000 euro. “Le manutenzioni stradali sono un impegno di questa amministrazione - dicono il sindaco Giovanni Campatelli e l’assessora Benedetta Bagni - come conferma questo primo intervento del 2025, l’amministrazione comunale continuerà ad impegnarsi sul portare a termine i grandi investimenti, ma si prende anche cura delle esigenze di manutenzione e di cura delle infrastrutture necessarie per la vita di tutti i giorni”.