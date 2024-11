Certaldo, avanti tutta. Ma servono i rigori...

CERTALDO

4

VALENTINO MAZZOLA

2

CERTALDO: Gasparri, Ciappi, Usai, Borboryo, Lastrucci, Napoli (61’ Zefi), Cito, Bettoni (73’ Casella), Pieracci (65’ Innocenti), Cenni (86’ Labbaraa), Mearini.

All.: Corsi.

VALENTINO MAZZOLA: Fontanelli, Forconi, Vecchiarelli, Gucci, Campatelli, Bonechi, Gjana (83’ Iasparrone), Zanaj, Geraci (70’ Borri), Bouhamed, Boumarouan (71’ Landozzi).

All.: Ghizzani.

Arbitro: Carnevali di Prato.

CERTALDO – Prosegue la corsa in Coppa Italia Eccellenza del Certaldo, che nei quarti di finale se la vedrà ora il prossimo 11 dicembre in trasferta contro la Castiglionese. Ci sono voluti i rigori, però, per avere la meglio sul Valentino Mazzola dei tanti ex. Sono proprio gli ospiti a sfiorare subito il vantaggio all’11’ con Gucci, che colpisce il palo.

La reazione dei viola valdelsani sta in una punizione alta di poco di Ciappi al 13’ e soprattutto in una incursione di Cenni stoppata un momento prima di concludere dal provvidenziale recupero di Forconi.

Nella ripresa parte invece meglio il Certaldo con Fontanelli che si salva due volte su Cenni (50’ e 61’). Il Mazzola si rivede al 73’ con un cross di Landolfi per Borri che gira di testa in porta, ma un difensore viola salva quasi sulla linea. Certaldo ancora pericoloso nel recupero, dove prima reclama per un tocco di mano in area senese e poi spreca una grande chance con Usai. Si va così alla lotteria dal dischetto, dove i ragazzi di Corsi sono infallibili mentre gli ospiti ne sbagliano due.

Simone Cioni