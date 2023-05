"Cerbaie, tre aggressioni in pochi mesi. Ora servono i militari"

"Ora serve il contingente Strade Sicure". Lo chiede la Lega alla luce di quanto sta accadendo alle Cerbaie "E’ in corso un’attività malavitosa che purtroppo in circa 9 mesi ha visto tre casi di aggressione nei confronti di cittadini residenti – dice il segretario Marco Cordone –. Ecco che mi preme reiterare la nostra proposta presentata nella commissione comunale sicurezza di procedere con l’impiego anche di militari del contingente ‘Strade Sicure’ dato che secondo noi, nelle colline delle Cerbaie, si verificano tutt’ora quelle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità che giustificano l’impiego sul territorio di militari con funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Ci appelliamo dunque in tal senso alle istituzioni". E ancora: "Ricordo che nel programma elettorale la Lega ha proposto un aumento dei militari del contingente dagli attuali 5.000 a 7.000 per poi arrivare a un numero costante di circa 10.000 unità", chiosa Cordone.