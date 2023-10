Cerbaie, stretta sui pusher. Spunta un chilo di droga. Nuovi sequestri nel bosco

Droga. I boschi delle Cerbaie sono un vero supermarket che a ogni blitz delle forze dell’ordine svela la potenza dei suoi magazzini. Ne abbiamo la prova dall’ultima operazione, avvenuta nelle ore scorse e che ha visto impegnati i carabinieri della stazione della città. I militari dell’Arma nel corso dei servizi svolti nell’area boschiva – tutti finalizzati al contrasto dei reati contro la persona e in materia di stupefacenti – in due distinte occasioni hanno rinvenuto, prima in via Pesciatina nei pressi di un bivacco (smantellato), 20 grammi di hashish e 31 grammi di cocaina, poi in via delle Pinete, in una cavità di un albero, una busta in cellophane contenente 16 panetti di hashish per un peso complessivo di 1.273 grammi, tutto sequestrato. Ulteriori indagini sono in corso per stabilirne la provenienza e la proprietà. E’ caccia ai pusher che avevano nascosto la droga da vendere.

E’ un pressing che va avanti da mesi quello dello Stato nelle Cerbaie dove l’attività di spaccio della droga da tempo è florida grazie al riparo che molti pusher trovano nei boschi della riserva naturale. Nei giorni precedenti quest’ultima operazione con sequestri importanti, grazie all’azione congiunta sempre dei carabinieri della stazione di Fucecchio e del personale del Comune, erano stati smantellati tre bivacchi utilizzati dagli spacciatori per ripararsi all’interno della vegetazione e preparare la loro attività illecita in attesa dei clienti lungo le strade. Un’azione, quella delle forze dell’ordine e delle polizie municipali, che continua senza clamore ma incessante proprio per non dare tregua alla manovalanza dedita allo spaccio. Intanto l’amministrazione Spinelli è in attesa di essere convocata dal prefetto per un nuovo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dove mettere a punto ulteriori strategie per rendere sempre più difficile la vita agli spacciatori. Nel frattempo continua la raccolta firme del comitato per la valorizzazione e la sicurezza delle Cerbaie per chiedere l’impiego dei militari di ’Strade Sicure’. Questi i prossimi appuntamenti sul territorio: Querce, sabato 7 ottobre dalle 9 alle 12 (Fronte Ferretto); Torre, domenica 8 ottobre dalle 9 alle 12 in piazza San Gregorio; Fucecchio davanti alla Coop, sabato 14 ottobre dalle 8 alle 12; Le Vedute, sabato 21 ottobre al circolo Le Vedute di via Romana Lucchese dalle 9 alle 12.

Carlo Baroni