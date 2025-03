Cèramica a Natale. Scoppia la polemica

La Festa della Ceramica sarà protagonista della prossima seduta del consiglio comunale, che si terrà domani alle 19.30 nella sala consiliare di Montelupo Fiorentino. Francesco Polverini ed Ilaria Antonelli, consiglieri comunali hanno infatti presentato un’interrogazione sul tema, focalizzandosi in particolar modo sulle tempistiche dell’evento: i consiglieri comunali di Montelupo è Partecipazione chiedono in sostanza all’amministrazione comunale di fare il punto sulla prossima edizione dell’evento e di indicare in particolar modo le motivazioni che avrebbero portato allo spostamento della festa nel periodo pre-natalizio. Diversamente dal solito, la festa, che di solito si svolgeva in estate, si svolgerà quest’anno a dicembre, articolandosi nell’arco di tre diversi weekend a partire dal prossimo 6 dicembre. Un cambiamento rivoluzionario, che però sembra non convincere il gruppo d’opposizione.