Centro estetico empolese. Serve una onicotecnica

Centro estetico di Empoli ricerca una professionista estetista onicotenica. La figura ricercata si occuperà dei trattamenti di base, dalla manicure, alla pedicure, alla decorazione e ricostruzione di unghie. Offerto un contratto di lavoro a tempo determinato, full time. Previste 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Per accedere alla posizione è richiesto il diploma di onicotecnica. È inoltre necessario aver maturato esperienza nella mansione. Sono inoltre fondamentali altre competenze, come un’ottima manualità, attenzione ai dettagli e una spiccata capacità di relazione con i clienti. È richiesto che la figura sia in possesso di patente B e mezzo proprio per raggiungere luogo di lavoro in autonomia. Per candidarsi alla mansione è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro, all’indirizzo www.lavoro.regione.toscana.it, entro il 21 febbraio.