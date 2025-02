Centro al restyling, polemica sulla sosta

"Ribadiamo ed esprimiamo fin da subito la nostra contrarietà alla riduzione della carreggiata, all’eliminazione dei parcheggi, all’obbligo di svolta a destra per chi proverrà da Certaldo Alto. Scelte progettuali che andranno ad impattare sui residenti della zona ma anche su tutta la cittadinanza ed in particolare in caso di emergenza per chi risiede e lavora nel borgo alto". Lo sostengono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lucia Masini e Riccardo Borghini, a proposito della riqualificazione del centro urbano e soprattutto per quel che riguarda i lavori legati alla zona di via Roma, che hanno ripreso il via nei giorni scorsi. Gli esponenti del centrodestra hanno lanciato un appello al sindaco Giovanni Campatelli, individuando potenziali criticità in termini di viabilità, e chiesto un sopralluogo congiunto sul posto per ascoltare i residenti. "A nostro avviso gli interventi prospettati avranno una ricaduta negativa per le attività commerciali presenti in loco – hanno spiegato Masini e Borghini – ma l’impatto sarà deleterio anche per il flusso del traffico turistico e per i residenti che, oltre a vedersi privare dei pochi parcheggi rimasti, non potranno soffermarsi per far scendere un anziano, un disabile o un bambino. La scelta del senso unico verso piazza Boccaccio e dell’unica carreggiata è un ossimoro rispetto alle volontà politiche prospettate nei recenti anni dall’amministrazione. In questo modo infatti il traffico veicolare nella zona aumenterà, e, per giunta, con meno possibilità di parcheggio e di sosta".