Centri per l’impiego. Ecco i prossimi incontri

I centri per l’impiego della Toscana organizzano eventi, seminari e open day per favorire l’incontro tra aziende e candidati. Giovedì 6 febbraio dalle 9 alle 12 nel centro per l’impiego di Massa (in viale Stazione 65) si terrà un open day per un’impresa del settore della carpenteria metallica, che ricerca addetti alla gestione del magazzino che siano già iscritti nelle liste del collocamento mirato. I partecipanti potranno presentare il proprio curriculum e svolgere un colloquio con operatori specializzati.

Al centro per l’impiego di Grosseto (in via della Prefettura 4), invece, venerdì 14 febbraio, dalle 9 alle 12.30, si terrà l’evento “Professione Ricevimento“, un appuntamento dedicato a chi cerca impiego professionale nel settore dell’accoglienza e dell’ospitalità.

Per conoscere tutti gli eventi in programma, aggiornati settimanalmente, sarà possibile consultare il sito arti.toscana.it/eventi-centro-impiego.