Centri estivi per bambini Ecco tutte le opportunità

I centri estivi organizzati dal Comune di Fucecchio per bambini da 3 a 11 anni si svolgono dal 3 al 28 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (l’orario di svolgimento può essere anticipato in entrata e posticipato in uscita di 15 minuti per esigenze lavorative delle famiglie). I centri estivi per bambini dai 3 ai 5 anni (che abbiano frequentato il primo anno della scuola di infanzia e i bambini di 6 anni che abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia) si svolgono nelle seguenti scuole: ’Il pesciolino arcobaleno’ (30 posti disponibili); ’Il girotondo’ (40 posti), ’Il Paese dei balocchi" (30 posti). I centri estivi per i bambini da 6 a 11 anni (devono aver frequentato la primaria nell’anno scolastico 2223) si svolgono nei locali della scuola primaria ’Carducci’ (60 posti disponibili). Le iscrizioni saranno aperte da lunedì prossimo al 31 maggio e dovranno essere effettuate solo in modalità on line compilando il modulo di domanda disponibile sul portale genitori (Simeal), accessibile solo attraverso Spid, Cns e Cie.