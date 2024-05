"Centri di Assistenza Sociale in Toscana: Punti di Riferimento e Contatti Utili per la Comunità Locale" Elenco dei centri di assistenza e supporto presenti nei comuni di Empoli, Certaldo, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Castelfiorentino, Fucecchio per chi necessita di aiuto e informazioni.