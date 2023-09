Cento figuranti per la sfilata storica

CAPRAIA E LIMITE

Saranno circa 100 i figuranti che oggi alle 17 daranno vita alla sfilata storica in costumi d’epoca a Limite sull’Arno, con partenza da piazza Piave ed arrivo in piazza Battisti. L’evento, che fa parte del programma del “Settembre Limitese” ed è promosso dall’Amministrazione comunale e dalla ProLoco in collaborazione con le associazioni del territorio e i rioni, e con il patrocinio della Regione Toscana, è una tradizione recuperata negli ultimi anni, ma che già a fine degli anni Novanta veniva organizzata insieme al “Palio con la Montata”.

Quest’anno il tema scelto per la rievocazione è quello delle dopoguerra, in particolare le elezioni del 18 aprile 1948, che verranno inscenate al termine del corteo nella piazza di fronte al vecchio municipio, con tanto di urne antiche, il voto, lo spoglio e la lettura dei risultati. Oltre ai costumi dell’epoca perfettamente riprodotti, alla sfilata parteciperanno anche alcuni mezzi storici come trattori, auto e moto.

A seguire invece si svolgerà la “Cena dei Rioni” (Di Sotto, Di Sopra, Castellina e Punta) e durante la serata ci sarà spazio anche per la lotteria abbinata ai colori dei Rioni, e l’estrazione delle batterie del “Palio con la Montata”, che si disputerà poi lunedì 11 settembre alle ore 21.15.