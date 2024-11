Cenerentola: il pubblico decide il finale

CASTELFIORENTINO

Terzo appuntamento al Teatro del Popolo con la rassegna per tutta la famiglia ’Su il sipario’, che domenica prossima alle 17 vedrà salire sul palco la compagnia marchigiana Proscenio Teatro per portare in scena ’Cenerentola in bianco e nero’ di Marco Renzi, con Mirco Abruzzetti e Simona Ripari (nella foto) per la regia dello stesso Renzi (età consigliata dai tre anni). Le musiche originali sono invece di Giuseppe Franchellucci e Marco Pierini. Lo spettacolo racconta fedelmente la vicenda, attraversando i momenti più cari e noti al pubblico di ogni età. Ci sarà in scena Cenerentola in carne e ossa, col suo vestito sporco di cenere e con quello sfavillante con cui si presenta alla festa, ci sarà il principe, la scarpetta abbandonata e tutto il resto. Non mancheranno i pupazzi animati, situazioni divertenti e il coinvolgimento diretto con il pubblico. Anzi, sarà proprio quest’ultimo a decidere quale dei due finali è più gradito e lo farà con una votazione regolare, alzando il foglio che verrà consegnato all’ingresso.

Sul palcoscenico sarà infatti rappresentato sia quello di Perrault (bianco/perdono) che quello dei fratelli Grimm (nero/punizione). Quella di Cenerentola è storia di mondi magici, di straordinari rapporti con la natura e gli animali, ma è anche storia di una profonda ingiustizia, di riscatto, di prepotenze sconfitte, del bene che trionfa sul male.