Cena e iniziative per ricordare. Riccardo Neri

Diciassette anni senza dimenticare. È ancora vivo il ricordo di Riccardo Neri, ex portiere del Castelfiorentino, e Alessio Ferramosca, i due giovani calciatori che persero la vita nel 2006 dopo essere annegati in un lago artificiale del centro sportivo della Juventus a Vinovo. Il loro sorriso rivive in quello dei bambini che l’associazione per Riccardo e Alessio aiuta in loro memoria. E sono stati in tanti ad aver partecipato alla cena di solidarietà organizzata nei giorni scorsi al ristorante Boscotondo a Gambassi Terme. Tra loro anche il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti (nella foto di Roberto Bartalini) che ha dimostrato ancora una volta grande vicinanza all’associazione in memoria di Riccardo e Alessio.

Altre iniziative sono in programma nei prossimi giorni: venerdì prossimo alle 21.30 sarà celebrata la Santa messa in memoria, nella Chiesa di Varna, il piccolo paesino originario di Riccardo. Sabato 16 e sabato 23 verrà organizzato il mercatino di Natale nelle strade centrali di Castelfiorentino dove, per contribuire alla raccolta benefica, si potranno trovare oggetti di artigianato “realizzati con il cuore“ e il calendario 2024 Riccardo e Alessio “I guardiani del calcio“. Nel pomeriggio di martedì 19 e giovedì 21 dalle 17 alle 19 nella sede dell’associazione di via Grieco a Casenuove di Gambassi Terme sarà organizzato un mercatino con idee regalo natalizie per piccoli doni solidali. Domenica 17 dicembre, nel giorno del compleanno di Riccardo, appuntamento con la donazione straordinaria di sangue dedicata proprio a Riccardo Neri, dalle 7.30 senza obbligo di prenotazione con Avis Castelfiorentino, al centro trasfusionale dell’ex ospedale Santa Verdiana.