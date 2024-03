C’è ottimismo per il recupero di Ismajli in difesa. Grassi resta in forse

La squadra torna a lavorare oggi in vista della trasferta a San Siro contro l’Inter in programma lunedì prossimo, ma la prima vera seduta a ranghi completi sarà soltanto giovedì. Davide Nicola intanto spera di recuperare alcuni giocatori come Grassi e Ismajli: più probabile il secondo rispetto al primo ma la speranza c’è per entrambi. Sarà sicuramente out per infortunio naturalmente Ebuehi così come non ci sarà, per motivi diversi, Maleh squalificato mentre torna Fazzini che ha già scontato la giornata di stop imposta dal giudice sportivo e dovrebbe essere proprio lui a sostituire il compagno. Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1 e il tecnico da oggi comincerà a farsi un’idea delle scelte per Milano, a cominciare dal centravanti. Da capire se verrà confermato Niang o se verrà dato spazio ad Alberto Cerri dall’inizio. Ciccio Caputo, che sta bene, partirà dalla panchina e potrà essere decisivo a gara in corso così come Mattia Destro. Il lavoro è soltanto all’inizio e ogni riflessione verrà fatta con calma in base alle risposte che arriveranno dai vari giocatori nel corso delle prossime sedute di lavoro prima di Pasquetta. La certezza è che Zurkowski e Cambiaghi saranno in campo nell’undici iniziale dietro al centravanti, chiunque esso sia.

I.M.