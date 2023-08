C’è ’Mandracula’ Cala il sipario su L’Ora d’aria

Una commedia con tinte "horror", ma aperta a tutti. E’ questo il biglietto da visita di "Mandracula", spettacolo teatrale all’aperto in programma alle 21.30 domani nei giardini ex arena (via XX settembre) a Castelfiorentino. L’appuntamento conclude la rassegna "L’Ora d’Aria", quest’anno giunta alla quindicesima edizione. L’ingresso è gratuito ma è gradita un’offerta. Interpretata dagli attori della Compagnia TeatroCastello (che organizza anche la rassegna), la commedia è ambientata nell’umile dimora in cui abitano Pastrozio, uomo dall’età indefinita, e Ofelia, governante con un’animosa passione per le tisane. Nel via vai di personaggi che entrano, ma non riescono più ad uscire c’è anche un detective costretto ad indagare per risolvere questo mistero. La rassegna "L’Ora d’Aria" fu ideata dal compianto Paolo Puccini, attore e regista teatrale scomparso nove anni fa (proprio il 10 agosto). Un mese prima della scomparsa gli fu conferito il "Talento Castellano" dall’allora neo sindaco Alessio Falorni.

"Questa rassegna prosegue nel suo nome – osserva il vicesindaco, Claudia Centi – e ogni anno è giusto ricordare quanto Paolo ha fatto per diffondere la cultura e la passione del teatro a Castelfiorentino, a partire dai giovani fino ad arrivare alle persone anziane, mettendo in atto quell’idea di Teatro del Popolo da cui prende il nome anche il nostro Teatro, uno dei teatri ottocenteschi più importanti della Toscana. Ringrazio pertanto l’associazione TeatroCastello per aver promosso anche quest’anno questa importante rassegna, e tutte le compagnie amatoriali che vi hanno preso parte con grande spirito di professionalità". Sul palco per "Mandracula" durante l’ultima serata della rassegna si esibiranno Carlo Campinoti (che è anche autore del testo), Concettina Cannioto, Catia Carriero, Valentina Chiarugi, Andrea Donati, Chiara Maccioni, Irene Mandorlini, Fabio Marini (cui è stata affidata anche la scenografia) e Martina Vaccarino. La regia è di Diego Conforti.