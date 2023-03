C’è la mezza maratona Occhio ai divieti

EMPOLI

Si corre domani la ‘Empoli Half Marathon’, ventuno chilometri di passione sportiva e partecipazione. Partenza in via Roma e arrivo in piazza Farinata degli Uberti, dove si svolgerà la premiazione. La gara podistica è organizzata da Trievolution Sport Eventi e toccherà i comuni di Empoli, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino. Per consentire lo svolgimento della manifestazione su tutto il percorso di gara è prevista la temporanea sospensione della circolazione, dalle 9 alle 12, per il tempo strettamente necessario a garantire il passaggio dei partecipanti e dei veicoli al seguito. Inoltre in via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, su ambo i lati, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 7 alle 12.30, eccetto quelli necessari all’allestimento e svolgimento della manifestazione.