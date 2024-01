"C’è il rischio di perdere i nuovi agenti"

Il problema della difficoltà di trovare alloggi di servizio per i nuovi agenti di Polizia appena trasferiti a Empoli sollevato dal sindacato di Polizia Siulp preoccupa anche Empoli in Azione. "Siamo seriamente preoccupati dalle dichiarazioni rilasciate dal segretario Provinciale Riccardo Ficozzi – esordisce Luca Ferrara, segretario di Empoli in Azione – Il rischio paventato è quello di perdere le nuove forze appena giunte, con richiesta di trasferimenti verso sedi più idonee e più ospitali. Come partito Empoli in Azione avevamo espresso ed ipotizzato questo pericolo, in quanto già da precedenti comunicati sindacali avevamo capito le difficoltà logistiche del locale Commissariato di Empoli".

Ferrara ricorda delle richieste fatte in passato.

"Avevamo chiesto quindi che in sede di Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica si parlasse oltre che dei trasferimenti nella nostra città, anche di dove far alloggiare i rinforzi. Chiediamo quindi alla sindaca di Empoli di chiedere urgentemente un incontro con i vertici della Questura di Firenze, per trovare quanto prima una soluzione che eviti così di perdere i nuovi arrivi, utili al sistema della sicurezza cittadina. Chiediamo anche che in un’ottica di lungo periodo che vengano individuate delle soluzioni, per permettere in caso di altri trasferimenti di non trovarsi nella situazione attuale. Inoltre, invitiamo tutte le forze politiche, le associazioni di categoria, ad unirsi in questo sforzo, per evitare di perdere agenti appena giunti nel nostro territorio, necessari per la sicurezza della nostra comunità".