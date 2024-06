C’è fermento. A Certaldo fra musica e birra

La birra e la musica, con ospiti di prestigio, saranno ancora una volta le regine dei dieci giorni di "Certaldo in Fermento", la festa della birra giunta alla sua quinta edizione. Anche quest’anno la kermesse, in programma dal 19 al 23 e dal 26 al 30 giugno, si terrà nell’area verde adiacente la piscina Fiammetta. Al centro, il palco e l’ampio gazebo con i tavoli per gustare l’ampia e variegata proposta gastronomica dei vari stand allestiti tutti intorno, accanto, gli spazi delle varie associazioni locali che ancora una volta hanno risposto ’presente’. Il cartellone degli eventi è ancora una volta particolarmente ricco, a partire dal concerto dei Living Theory, che mercoledì prossimo aprirà le danze con un tributo alla storica band dei Linkin Park. I venti espositori presenti apriranno ogni sera alle 18 per deliziare il palato di tutti i visitatori con gli immancabili panini con il lampredotto e le fritture miste, ma anche pizza, dolci e gelato oltre a tante altre proposte della tradizione toscana. In abbinamento, come sempre, una accurata selezione di birre locali e straniere. Nella prima parte, dopo il tributo a Linkin Park, il 20 toccherà ai "Sempremax" (tribute band Max Pezzali) ma è nel primo week-end della manifestazione che arriveranno i primi ‘big’: venerdì 21, infatti, ecco Ivana Spagna con RadioStop Party, mentre sabato 22 spazio all’attesa tappa del tour estivo de Le Vibrazioni. Infine, domenica 23 sarà lo show dedicato a Michael Jackson di Lenny Jay a chiudere la prima parte della festa. I Sonohra apriranno infine la seconda ‘cinque giorni’ il 26 giugno, mentre per il giorno successivo è in programma un viaggio nel rock degli anni 2000. Ancora una volta, però, il clou sarà nel secondo week-end a partire da venerdì 28 con gli ormai ‘immancabili’ Eiffel65, mentre un tuffo negli anni Novanta e la cover band degli AC/DC "Hard as a Rock" chiuderanno la kermesse il 29 e 30 giugno. Non mancheranno anche la tradizionale area gioco per i più piccoli con giostre e gonfiabili, e un mercatino dell’artigianato.