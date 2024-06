C’è ’Empatia’. Si apre la mostra con 29 artisti

Ventinove artisti daranno vita con le loro opere di fotografia alla mostra "Empatia", che verrà inaugurata sabato prossimo alle 17 alla galleria dell’associazione culturale per le arti contemporanee Sincresis di Empoli, in collaborazione con l’Associazione Logos e Cesvot. L’esposizione si aprirà con una locandina che presenta una delle ultime creazioni dell’artista lucchese Mauro Moriconi, intitolata "Tondo141". Nell’occasione, l’artista Roberto Mirulla presenterà il libro "Paesaggi ricomposti", che riunisce le proprie opere fotografiche mentre alle 18 ci sarà un forum a cura dello psicologo Pierluigi Salvi dedicato alle immagini sul tema "Empatia" inviate dal pubblico (c’è ancora tempo per mandare i propri scatti all’indirizzo [email protected]). Come detto, il tema della mostra è l’empatia, un termine che può assumere molteplici significati e significanze, come coinvolgimento, capacità di immedesimazione, considerando che ogni opera avvicina l’osservatore, ne capta lo sguardo, instaura un contatto, ma anche come sguardo, come obbiettivo completamente aperto sul mondo per cogliere momenti vissuti, situazioni, condizioni, come disponibilità verso l’altro, come dialogo e confronto, come scambio reciproco, comprensione e vicinanza, condivisione, connessione, contatto con ogni essere vivente, con la natura, con la comunità allargata per sentirsi in sintonia e cogliere l’armonia con il tutto, percepire una linea d’onda che permetta di sentirsi in equilibrio con l’ambiente naturale e umano, recuperare la dimensione interiore, riflettere sulla capacità di guardarsi dentro. Tale termine è stato suggerito dall’artista Rachel Morellet, che insieme all’architetto Nicola Cioni e alla fashion photographer Elisabetta Scarpini, entrambi artisti, hanno offerto lo spunto per la mostra. Infine, dopo una visita guidata della mostra, dalle 20 sarà organizzato un buffet per festeggiare gli inizi della stagione estiva, a cui è possibile prenotarsi scrivendo a [email protected].