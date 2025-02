Castello in scena. Le fake news invadono il palco

CASTELFIORENTINOTorna "Castelfiorentino in scena", la rassegna che promuove le compagnie teatrali del territorio dando loro l’occasione di calcare il prestigioso palcoscenico del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Quattro gli appuntamenti in calendario, a partire da domani alle 21 quando sul palcoscenico di piazza Gramsci salirà la compagnia Quinte Scelte per portare in scena “Le chiameranno Fake news“. Lo spettacolo, rimandato a maggio 2024, è ambientato in America, a Chicago, dove un manipolo di giornalisti dediti allo sciacallaggio freme per scrivere il pezzo da prima pagina sull’esecuzione di un condannato a morte per omicidio. Intrighi, equivoci e colpi di scena animano le vicende dei personaggi tra fake news e scomode verità. Uno spaccato cinico e divertente sul mondo del giornalismo di ieri e di oggi.

Il secondo spettacolo in programma è “La custode“ di Augusta Elena Giglioli per la regia di Lucia Taddei che Gli Spiattori porteranno il 5 aprile. In un palazzo di città l’abitazione della custode diventa il luogo di lamentele, pettegolezzi ed informazioni a cui Elsa (la custode) deve mediare, ma un peccaminoso mistero rimane di difficile comprensione anche per lei. Il 10 maggio toccherà invece alla compagnia Cerchio di Gesso interpretare “Sposa chiunque…basta che sia ricco/a“. regia di Diego Conforti. Una madre egoista, abituata ad una vita agiata, si trova, improvvisamente, dopo la fuga del marito con la giovane amante, in una situazione economica assai precaria. Per risolvere il problema e non rinunciare al suo vecchio status symbol, obbliga la figlia a sposarsi subito e con chiunque, basta che sia ricco/a. Riuscirà nell’intento?

Infine, l’ultima data in calendario è il 17 maggio con “Effetto domino“, spettacolo a cura dell’associazione Passi di Luce, con la regia di Niccolò Taddei e Jessica Pirrello. Le storie di tre sorelle, molto diverse tra loro, si incrociano in un mondo sull’orlo di una crisi ambientale senza precedenti. La loro vita è segnata dal comportamento cinico e distaccato del loro padre, un eminente scienziato.