“Castello Comix”. Un fine settimana di pura magia

CASTELFIORENTINO

Sta per arrivare in Valdelsa un fine settimana avvolto dalla fantastica e suggestiva atmosfera di "Castello Comix". Sabato e domenica prossimi, infatti, il parco Roosevelt di Castelfiorentino (zona sportiva) sarà invaso dai Cosplayer, con musica live, giochi, workshop e oltre venti stand a tema (quasi il doppio rispetto all’edizione dello scorso anno). La festa, organizzata dall’associazione La Corte dei Nerd in collaborazione con la Polisportiva I’ Giglio e il contributo del Comune di Castelfiorentino, prenderà il via alle 11 di sabato 1 giugno con i primi eventi in cartellone però a partire dalle 15 con alcune interviste e lo spettacolo "Sarabanda", quiz musicale dove il pubblico dovrà riuscire a indovinare la canzone, nonché il film da cui è tratta. Nel frattempo, Cosplayer e fotografi saranno già al lavoro per individuare le location più adatte, mentre chi lo desidera potrà frequentare un corso manga, partecipare alla lotteria e ai giochi della Ludoteca, visitare il workshop di Pixel Art, provare il "softair" insieme ai "Lupi Valdelsa" o le "Escape Room" e i truccabimbi insieme ai "Lupi Oscuri" (queste ultime attività che ci saranno anche la domenica). Sabato sera, poi, ecco il concerto degli StereoComics, un "Cartoon Cover Band" formato da otto musicisti che suonerà le sigle dei cartoni animati più famosi dagli anni Settanta a oggi.

Domenica 2 giugno invece nuovo quiz alla 13.45 con VivaLaAlbe, mentre alle 14.30 ci sarà un "Salotto Cosplay" insieme a Pietro Peciu e "Cosplay fai da te"; alle 16 poi l’attesa "Gara Cosplay" fra tutti i partecipanti, nella quale i Cosplayer si esibiranno sul palco cantando, ballando o interpretando una scena del loro personaggio. Al termine (ore 19) saranno scelti i vincitori, e assegnati i premi come "miglior gruppo", "migliore interpretazione", "migliore assoluto" e molti altri. Finale con il Karaoke e chiusura della manifestazione alle 22. L’ingresso è gratuito e si potrà anche assaggiare cibo giapponese (Kare No Kuruma) e turco, il Bubble Tea o la Birra 72 e così via.