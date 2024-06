Ca’Stellare, torna la grande festa . Otto contrade pronte a sfidarsi

Forza, abilità, creatività, fantasia. Ecco gli ingredienti fondamentali per cercare di superare le varie sfide in cui dovranno cimentarsi le otto contrade di Castelfiorentino: Membrino, Borgo, Puppino, Praticelli, Ferruzzino, Dogana, Cambiano e Santa Verdiana-Bastione. Torna infatti il Palio di Castelfiorentino, che quest’anno avrà come tema le Olimpiadi. Ad aprire la manifestazione domani sera una grande cena in piazza, dove sarà allestito pure un maxi schermo per seguire la partita Italia-Spagna, valevole per l’Europeo di calcio. Prima della cena saranno consegnati dei "diplomini" agli alunni che hanno superato la quinta elementare, iniziativa promossa dal Centro Commerciale Naturale "Tre Piazze". Venerdì spazio invece alla sfilata delle varie contrade che dalle 21 partirà da piazza Kennedy per percorrere tutte le vie del centro e tornare al punto di partenza dove si procederà alle estrazioni degli accoppiamenti delle varie gare.

Nel weekend, poi, il via vero e proprio al "Ca Stellare", con i più piccoli protagonisti sabato alle 16 in piazza Gramsci con quattro gare: "Strizza spugna", "mira e tira", la tradizionale "staffetta" e "ruzzola ballina", versione baby del gioco praticato dagli adulti. Alle 21 in piazza Kennedy invece le contrade saranno chiamate ad esibirsi sul palco per dar vita a una performance creativa, bella ed entusiasmante sul tema delle Olimpiadi. Infine domenica sarà tempo di sfide per i più grandi, a partire fin dalle 9 allo stadio comunale Riccardo Neri, dove si svolgeranno la "Staffetta" e il "Tiro alla fune". Alle 17 il Palio si sposterà poi in piazza Kennedy con i giochi "Palla avvelenata" e "Ruzzola Balla". Al termine, verso le 20, la proclamazione della contrada vincitrice che si aggiudicherà il "Cencio", realizzato da Valentina Cini, attraverso la somma dei vari punteggi ottenuti in ogni singola gara.

"Il Palio di Castelfiorentino – sottolinea la sindaca, Francesca Giannì – è una splendida manifestazione che interessa un po’ tutte le anime del nostro territorio, coinvolgendo bambini, giovani e adulti in sfide appassionate, nel nome della propria contrada di appartenenza che rappresenta spesso il nucleo della nostra vita sociale e di relazione, parte di quella comunità più ampia che noi vogliamo continuare a far crescere e migliorare. È il primo Palio che vedrò nel ruolo di sindaca e non posso pertanto nascondere un pizzico di emozione. Per questo auguro a tutti i cittadini di viverlo con partecipazione, passione e spirito sportivo, come una grande festa per Castelfiorentino".