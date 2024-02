"Castellani è illeggibile". Dibattito in Consiglio

Fa discutere il nuovo nome dello stadio di Empoli che lo scorso ottobre ha visto affiancata alla storica denominazione ’Carlo Castellani’ il nome dello sponsor Computer Gross. La questione è approdata nell’ultimo consiglio comunale con un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-centrodestra per Empoli. Un argomento delicato introdotto dalla consigliera Dessislava Giordano di Fratelli d’Italia Centrodestra per Empoli. "In questi mesi, al nome di Carlo Castellani è stato affiancato sulle insegne Computer Gross Arena - esordisce Giordano -. Nulla in contrario, se non fosse che il nome di Castellani è stato reso praticamente illeggibile rispetto allo sponsor che, contrariamente, occupa posizione principale, andando così a sminuire e mettere in ombra il nome e la memoria dello stesso Carlo Castellani". Continua poi soffermandosi sulla procedura attuata. "E’ avvenuta in modo del tutto silente, non è stata proposta alcuna votazione in consiglio e conseguentemente - spiega la consigliera di FdI - le opposizioni non sono state informate, con l’aggravante della totale esclusione del parere dei cittadini su un tema tanto caro agli empolesi". La stessa famiglia Castellani proprio qualche settimane fa aveva manifestato la propria amarezza per questa decisione. L’assessore allo Sport Fabrizio Biuzzi ha prontamente risposto cercando di spiegare nel dettaglio la situazione.

"Come già evidenziato, Empoli Fc ha chiesto lo scorso 11 ottobre la modifica alla denominazione dello stadio comunale. La giunta comunale ha espresso parere favorevole. La differenza grafica del carattere non è oggetto di considerazione specifica. All’intitolazione nella persona fisica si affianca la denominazione aggiuntiva che nasce da un accordo commerciale tra privati".

Dopo l’intervento di Biuzzi, la consigliera Giordano ha rimarcato la sua posizione e quella del gruppo. "Rispetto per la procedura attuata, ma si ricordi, Empoli ricorda e vorrebbe continuare a ricordare. Si sappia che negli animi di ogni empolese, fra cui anche il mio, il nome di Carlo Castellani sarà sempre scritto a carattere cubitale".

