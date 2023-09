Case popolari a Fucecchio. C’è la prima graduatoria

C’è la graduatoria provvisoria di coloro che hanno partecipato al bando intercomunale di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nel Comune di Fucecchio, in piazza Salvo D’Acquisto. La graduatoria si potrà consultare fino al 3 ottobre. Allo sportello sociale del proprio Comune – fa sapere l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa – gli interessati al procedimento potranno consultare i singoli punteggi attribuiti e le graduatorie provvisorie speciali riservate alle categorie previste dal bando. Gli elenchi sono anche consultabili tramite il numero di protocollo della propria domanda sul sito web dell’Unione dei Comuni. I richiedenti potranno presentare eventuale motivato ricorso al presidente della commissione tecnica per la Casa dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa entro e non oltre il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ovvero entro le 12 del 31 ottobre con le seguenti modalità: direttamente all’ufficio protocollo del Comune di residenza o l’ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni; tramite raccomandata (in tal caso è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità); tramite posta certificata pec al seguente indirizzo: [email protected]. Con riferimento questo sistema di trasmissione, viene precisato, la richiesta verrà accettata soltanto in caso di identificazione e corrispondenza dell’autore della richiesta con il soggetto identificato con le credenziali pec, ovvero in caso di sottoscrizione della richiesta mediante la firma digitale.

La commissione tecnica per la casa esaminerà i ricorsi pervenuti e formerà la graduatoria definitiva.