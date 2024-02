Case, il prezzo più alto in due anni. La spesa per gli affitti è alle stelle

Pur in un quadro di generale flessione, i prezzi continuano ad aumentare. Un andamento “insolito” quello del mercato immobiliare che – secondo gli osservatori – vivrà un anno di sostanziale stabilità. In questo quadro si inserisce perfettamente Fucecchio dove il prezzo della case continua a tenere e registra incremento. A gennaio 2024 – secondo i dati dell’Osservatorio Immobiliare – per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.486 euro al metro quadro, con un aumento del 5,54% rispetto a gennaio 2023. Siamo al massimo della quotazione negli ultimi due anni Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato agosto 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.367 euro al metro quadro.

Parliamo di prezzo medio. Infatti, come si sa, le quotazioni hanno variazioni sensibili da zona a zona. Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in termini di numero di annunci pubblicati, sono le seguenti: Massarella, Galleno, San Pierino, Querce, Ponte a Cappiano, Torre. Secondo i dati dell’Omi, il prezzo degli appartamenti nelle diverse zone a Fucecchio è compreso in tutta la città tra 1.080 e 1.765 euro al metro quadrato per la compravendita. La quotazione dei singoli appartamenti in tutta la cittadina a Fucecchio è più disomogenea della media – si legge nella nota Omi –: nel 60% dei casi è comunque compresa tra 790 e 1.930 euro al metro quadrato. In assoluto la zona più presente negli annunci immobiliari – tra affitto e vendita attualmente presenti –è Massarella.

Restano alti gli affitti, ad un passo dalla "punta" nel biennio. A gennaio 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 9,45 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 15,38% rispetto a allo steso periodo dello scorso anno (8,19 euro mensili al mq). Negli ultimi due anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo nel mese di novembre 2023, con un valore di 9,47 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato settembre 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 7,61 euro al mese per metro quadro. La domanda di immobili in affitto cresce, secondo gli analisti, in base a molteplici fattori. Non ultimo per l’aumentata richiesta di chi non riesce ad acquistare a causa dei tassi di interesse più elevati.

