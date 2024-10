Casa Boccaccio . La sala della biblioteca al professor Zamponi

La Sala della Biblioteca di Casa Boccaccio intitolata al professor Stefano Zamponi, per anni presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e presidente onorario, scomparso lo scorso giugno. Alla cerimonia è stata scoperta l’apposita targa. La presidente dell’Ente Boccaccio, professoressa Giovanna Frosini, oltre ad evidenziare l’intensa attività di studio e di ricerca svolta da Zamponi, ha messo in luce le sue competenze e le grandi qualità umane: "Ha saputo anticipare e comprendere la necessità della formazione per i giovani studiosi adoperandosi e contribuendo alla crescita di una forte e specifica vocazione didattica dell’Ente Boccaccio". Erano presenti la moglie professoressa Lia Zamponi Luchetti, le figlie Letizia e Francesca e la nipote Irene, il sindaco Giovanni Campatelli, la prorettrice dell’Università di Firenze professoressa Ersilia Menesini, la professoressa Irene Ceccherini (dipartimento ‘Sagas’ dell’Università di Firenze), il senatore Dario Parrini, l’assessore Clara Conforti, l’ex sindaco Andrea Campinoti. Il sindaco ha ricordato le linee seguite dal professore: "Dialogo, approfondimento, confronto".