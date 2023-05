Cartoon School, tecnica e solidarietà si incontrano nel segno del ’dono’

Tecnica e solidarietà si incontrano nel segno del "donare". La campagna di sensibilizzazione lanciata nei mesi scorsi da Avis con l’invito a diventare donatori, passa anche dal mondo della scuola. E lo fa con un’iniziativa singolare. "Perchè scegliere di donare?". Se lo sono chiesto gli alunni della scuola secondaria di primo grado "Bacci-Ridolfi" di Castelfiorentino: la loro risposta è diventata un cortometraggio che è stato presentato la settimana scorsa al Ridotto del Teatro del Popolo nell’ambito del progetto "Cartoon School", promosso e finanziato da Avis Castelfiorentino in collaborazione con Avis regionale toscana. "Il Pandacorno e i Pizzinati", realizzato in collaborazione con gli insegnanti dell’istituto, ha conquistato tutti. "Il progetto svolto dalla 1A e 1E - ha osservato il dirigente scolastico Gerardo Di Fonzo - è stato considerevole, tanto che l’impegno dei ragazzi si è profuso oltre le mura della scuola. Gli studenti hanno costruito un elaborato interessante dal punto di vista tematico e unico dal lato creativo e si sono cimentati nella complessa arte dell’animazione. La divisione in gruppi di lavoro ha accentuato lo spirito collaborativo e inclusivo. I ragazzi hanno lavorato con entusiasmo e curiosità, partecipando attivamente e mettendosi in gioco".

Non solo un’occasione per imparare l’arte del cortometraggio, ma anche un momento per riflettere su valori di cittadinanza attiva e di pura solidarietà, dove "dare" non significa obbligatoriamente "ricevere" qualcosa in cambio. "Il progetto presentato - ha aggiunto l’assessore alla Scuola e attività educative, Francesca Giannì - dimostra la grande capacità di produzione creativa dei nostri ragazzi e una notevole maturità dei gruppi classe nella gestione della collaborazione tra pari. Un ringraziamento speciale va ai docenti e al personale scolastico e ad Avis Castelfiorentino che fornisce un fondamentale servizio di volontariato".