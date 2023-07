Caro autobus, quanto ci costi Il balzello sulle tariffe dei biglietti Ecco la mappa degli aumenti

Fino a un euro tondo per il biglietto del bus nella fascia 90-100 chilometri. Che diventano 4 euro e 30 centesimi per il ticket settimanale nella stessa fascia. Ma anche 30 centesimi in più rispetto a ora per la fascia 10-20 chilometri oppure 40 centesimi in più per le percorrenze tra i 20 e i 30 chilometri. Cara trasferta, quanto mi costi. Sono solo alcuni degli effetti sulle nostre tasche dell’aumento dei titoli di viaggio di Autolinee Toscane, dovuto a un allineamento Istat previsto dal contratto di concessione.

Il nuovo tariffario scatterà dal 1 agosto, ma sarà possibile utilizzare biglietti e carnet cartacei e digitali acquistati prima del cambio tariffario fino al 31 gennaio 2024. Quanto peserà l’adeguamento sugli spostamenti degli empolesi? Per capirlo basta applicare il nuovo "listino" ad alcune corse tipo, soprattutto extraurbane che mettono in collegamento tutto il nostro circondario. Dal Valdarno alla Valdelsa, ecco qualche simulazione. Se oggi per salire su un bus da Empoli con destinazione Certaldo bisogna sborsare 3,50 euro, dal 1 agosto toccherà tirarne fuori almeno 3,90 euro, che per un carnet di 4 corse sulla stessa tratta porterà a un rialzo da 11,90 euro a 13,20 euro. Per il mensile invece serviranno 6 euro in più rispetto ad oggi.

Per raggiungere Montaione il rincaro invece sarà dagli attuali 4,50 ai 5 euro in vigore dal 1 agosto. Stessa cifra che bisognerà pagare per raggiungere Pontedera da Empoli. Mentre per Castelfiorentino il balzello sarà di 30 centesimi rispetto a oggi, arrivando a un totale di 2,90 euro a corsa. Il ritocchino riguarderà anche tragitti più brevi. Come quello per chi da Montelupo Fiorentino o Capraia e Limite vuole raggiungere Empoli e viceversa: l’adeguamento porterà a un aumento, stavolta più soft, di 20 centesimi a corsa. E sul fronte abbonamenti le cose come vanno? A pagare di più, sarà chi macinerà più chilometri.

Un abbonamento annuale in fascia 90-100 chilometri subirà un rialzo di 97 euro che potranno però essere scontati applicando le riduzioni Isee previste da At. Per la fascia opposta invece, quella 0-10 chilometri l’aumento sull’ordinario annuale sarà di circa 30 euro. Tutti gli abbonamenti già acquistati prima del 31 luglio saranno validi fino a naturale scadenza. Come detto, i biglietti già in possesso potranno essere utilizzati entro sei mesi dall’aggiornamento del tariffario.

Ylenia Cecchetti