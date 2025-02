Carnevale, rush finale. Incontri in biblioteca

C’è ancora un’ultima occasione per mascherarsi e immergersi nell’atmosfera di carnevale: il prossimo weekend. Intanto, domani la Biblioteca dei Ragazzi di Villa Reghini ospiterà alle 17.30 la presentazione del libro "Non avere paura del buio" della pedagogista Mariangela Giusti dell’Università di Milano Bicocca.

Sabato, sempre in biblioteca le "Avventure di carnevale fra maschere e magie": laboratorio gratuito per creare decorazioni e mascherine con letture dedicate a bambini dai 4 agli 8 anni (prenotazione allo 0571933263 o via mail a [email protected]).

Due infine gli eventi della domenica: da una parte il trekking con "Risalendo il rio dei Morticini", escursione di 6 km a cura dell’associazione Montalbano Domani con partenza alle 9 dalla fattoria di Calappiano (3397145838 per info sulle iscrizioni). Dall’altro il "Carnevale sulle Due Rive" a Spicchio e Sovigliana, che vedrà a partire dalle 14.30 con le sfilate lungo viale Togliatti e dalle 17.30 lo spettacolo pirotecnico in riva all’Arno.