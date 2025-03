Capodanno dell’Annunciazione in musica

Martedì prossimo alle 21.15, in occasione del Capodanno dell’Annunciazione, la grande musica arriva alla chiesa di Santa Maria a Ripa a Empoli con il concerto "Salve Regina, Mater Misericordiae" (ingresso gratuito). Insieme all’Orchestra Il Contrappunto, diretta dal maestro Giovanni Mancini, saranno protagonisti il soprano Guia Conforti (nella foto), il contralto Michela Simona Mazzanti e il basso continuo Nicoletta Cantini.

Il programma prevede l’esecuzione di brani di Antonio Vivaldi, Nicola Porpora, Giovanni Battista Pergolesi, Luigi Cherubini e Franz Schubert. Nello specifico, gli spettatori potranno ascoltare il Concerto ripieno per archi e cembalo in La maggiore e Salve Regina, antifona per soprano, violino solo, archi e basso continuo di Vivaldi; Salve Regina in Fa maggiore per contralto, archi e basso continuo di Porpora; Stabat mater per soprano, contralto, archi e continuo di Pergolesi; Sancta Maria per soprano, contralto, archi e continuo di Cherubini e Ave Maria di Schubert.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli e con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando Capodanno dell’Annunciazione 2025. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] o chiamare il 338 1065260.