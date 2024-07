Caos tra i banchi del mercato. Giovane dà in escandescenze: "Servono misure di sicurezza"

di Giovanni Fiorentino

Caos al mercato. Ieri mattina un giovane ha dato in escandescenze tra i banchi e le persone a passeggio: urla, parole confuse e un evidente stato di agitazione. Una situazione critica che ha richiesto l’intervento di un’ambulanza e delle forze dell’ordine per riportare la calma. "Un personaggio ben noto e un fatto non nuovo", secondo quanto ipotizzano alcuni testimoni. Tant’è che il centrodestra ha annunciato un’interrogazione in consiglio comunale per fare il punto sulla "Questione sicurezza" e chiedere all’amministrazione comunale quali provvedimenti intenda adottare sotto questo punto di vista. Un argomento tornato d’attualità nelle ultime ore, a seguito appunto del caos fra i banchi del mercato. Stando ad una prima ricostruzione dell’episodio al vaglio, l’uomo che ha attirato l’attenzione dei presenti dando in escandescenze avrebbe – il condizionale è d’obbligo perché le indagini per accertare cosa sia successo esattamente sono ancora in corso – anche "tentato di aggredire un’anziana". Sul posto sono intervenuti, dunque, i carabinieri alla presenza dello stesso sindaco Francesca Giannì. Con la situazione che è andata normalizzandosi nel giro di qualche minuto, ma che promette di continuare a far parlare, anche alla luce dell’interrogazione preannunciata dalla capogruppo della Lega, Susi Giglioli.

La stessa esponente del Carroccio ha elencato una serie di casi di intemperanze che "in più occasioni – ipotizza la stessa – avrebbero tra l’altro avuto come protagonista il medesimo soggetto". Prima di ieri, l’ultimo risaliva a due giorni fa. "In via Costituente un uomo si è sdraiato in mezzo alla carreggiata fermando le auto, con conseguente intervento della pubblica sicurezza e dei mezzi sanitari – racconta –. Il 16 luglio invece, polizia municipale e carabinieri sono stati allertati due volte: nella mattinata sono intervenuti nella piazza principale del paese a seguito della segnalazione di un uomo che stava dando in escandescenze, salvo intervenire nuovamente in serata perché la medesima persona stava danneggiando l’illuminazione al led che correda le aiuole. Procedendo a ritroso, il 6 luglio intorno alle 19, un’aggressione con coltello".

E un mese fa, il 21 giugno, a Castello Alto una persona non meglio identificata si aggirava per il centro storico armato di coltello intorno alle 17 richiamando l’attenzione delle forze dell’ordine. "A poco più di un mese dall’insediamento della nuova amministrazione, il bilancio sulla sicurezza non è confortante – chiosa Giglioli – chiedo a chi amministra quali provvedimenti siano in corso e come si intenda procedere. È necessario fare chiarezza nell’interesse pubblico".