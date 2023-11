Caos sulle linee telefoniche. Incontro con gli operatori

Le segnalazioni di disagi e disservizi fioccano da settimane. A Montelupo Fiorentino sono tanti i cittadini che attraverso i social, di persona e usando l’apposita piattaforma per i reclami, hanno fatto presenti difficoltà sulla linea telefonica. L’ultimo problema ha riguardato un cavo della comunicazione dati tranciato in località Pulica, che ha lasciato senza collegamento la frazione insieme a Turbone, la valle del Virginio, alcune zone di Montespertoli e di Lastra a Signa. Con danni importanti e che potevano essere peggiori, visto che l’evento si è verificato nei giorni dell’allerta meteo. Le amministrazioni si sono trovate in difficoltà a rispondere alle tante sollecitazioni, ecco perché si è tenuto un incontro con gli operatori Tim e Open Fiber richiesto dai sindaci di Montelupo e Lastra a Signa, Paolo Masetti e Angela Bagni. Si è parlato della gestione degli interventi e della richiesta dei danni. È più volte capitato, infatti, che a seguito dei lavori di posa della fibra o di sistemazione dei cavi si verificassero danneggiamenti alla fibra stessa, alla strada o ai marciapiedi. L’ incontro è servito ad avviare un monitoraggio per ridurre al minimo i disagi e per intervenire in tempi più rapidi sui problemi. "Non spetterebbe ai Comuni occuparsi anche di telefonia - spiegano Masetti e Bagni –. Ma l’obiettivo di un sindaco è tutelare le proprie comunità. Non potevamo rimanere indifferenti e auspichiamo venga dato seguito a quanto deciso".