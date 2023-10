"Caos nei trasporti a Empoles Valdelsacorse: autobus strapieni e treni vetusti"

EMPOLESE VALDELSA

Corse che saltano, autobus strapieni che non si fermano: "Il caos nei trasporti – scolastici e non solo – passa nel silenzio di chi amministra". A chiedere risposte e soluzioni concrete è Diego Crocetti, coordinatore Forza Italia Capraia e Limite insieme a Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia Unione dei Comuni del Circondario. "In questi mesi di inizio scuola – sbottano gli esponenti di centrodestra – sempre più famiglie sono costrette ad accompagnare i propri figli perché Autolinee Toscane non è capace di garantire un servizio organizzato. Basterebbe aumentare le frequenze negli orari scolastici, sincronizzare meglio gli autobus con i treni. La situazione sta diventando insostenibile". Ancora nessuna novità per i pendolari dell’Empolese Valdelsa, sul fronte del Pegaso metropolitano, che Crocetti e Romano tornano a chiedere con forza. "Registriamo ancora disservizi nel trasporto pubblico senza che nessuno, tra Regione e Città Metropolitana, intervenga in maniera decisa". Non va meglio sul trasporto ferroviario: "Ancora circolano vecchie locomotive diesel degli anni ’80, che inevitabilmente presentano i segni del tempo. Ed i nuovi treni promessi? Nessuna traccia".