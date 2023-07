Canto rovesciato Musica popolare in giardini segreti

EMPOLI

La rassegna dei concerti rovesciati della musica popolare nei giardini segreti fa tappa a Empoli. Martedì prossimo al tramonto nella frazione di Molin Nuovo, avrà infatti luogo il concerto di canti popolari toscani, frutto della ricerca ultra decennale del gruppo folk Vincanto. L’iniziativa è il terzo appuntamento dei concerti rovesciati, cartellone estivo di incontri musicali in natura all’insegna della musica popolare, a cura dell’associazione Canto rovesciato. Il concerto, che ha per titolo “Va’ su quel poggio“, da un suggestivo rispetto d’amore toscano, costituisce un viaggio musicale nella toscana contadina, per raccontare una parte della nostra storia.

Stornelli e rispetti d’amore si alternano a canti di lavoro e di festa, passando per filastrocche per bambini e strofette di emigrazione. Un concerto che alterna momenti lirici a ritmi incalzanti, dolci cantilene a passaggi ironici e divertiti. Un gioco di atmosfere incentrato sulle voci, lasciate nude o accompagnate da chitarra, fisarmonica e percussioni.

Il gruppo folk Vincanto è composto da Ilaria Savini, Alessandro Cei e Simone Faraoni. Nel marzo di quest’anno il gruppo ha festeggiato venti anni di attività, densa di concerti, spettacoli, collaborazioni, produzioni discografiche, incontri, ricerca e formazione. La

serata sarà arricchita da altre sorprese sonore. L’entrata al concerto è libera, ma è gradita un’ offerta. Visti i posti limitati la prenotazione è obbligatoria, da effettuare chiamando il numero di telefono 349 8163917 o scrivendo una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Le indicazioni precise per raggiungere il giardino saranno date al momento della prenotazione.

I concerti rovesciati continueranno poi il primo agosto con Maria Grazia Campus e il suo spettacolo Voci di vetro e il 24 agosto con Anna Granata e il suo Ensemble guerriero et amoroso. Fra le proposte estive di canto rovesciato ci sono anche alcuni seminari intensivi di più giorni, dedicati al canto popolare e aperti a tutti, in luoghi suggestivi fra montagne, mare e colline.