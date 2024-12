Canto e movimento per capire se stessi

MONTESPERTOLIIl 2025 dell’associazione Prima Materia di San Quirico in Collina a Montespertoli si aprirà con "Danzare la voce", due seminari di approfondimento su vocalità e movimento. Due le date del primo intitolato "Camminamenti", che si terrà il 18 e 19 gennaio 2025, a cura di Valentina Turini (nella foto) e Nuvola Vandini, e per il quale c’è tempo ancora fino a lunedì per iscriversi in maniera scontata (per informazioni scrivere una mail a [email protected]). Una preziosa opportunità per entrare in contatto con lo propria voce e con l’espressività corporea in un modo insieme leggero e profondo, trasformativo, rigenerante. "Camminamenti" è infatti un percorso di indagine sul movimento e il canto, a partire dall’analisi della sofisticata bio-meccanica che sottende entrambe le espressioni. In un un processo di apprendimento secondo le modalità orali e seguendo la ricerca del metodo Lichtenberger, Turini invita all’incontro con i canti della tradizione orale italiana e del mondo, mentre la proposta di Vandini si radica nell’archivio Axis Syllabus che riordina strumenti e informazioni sul corpo in movimento al fine di fornire possibilità per una scelta consapevole e altresì la gioia nel danzare. Integrando diverse scienze l’Axis Syllabus ha l’intento di osservare il movimento del corpo a partire dalla sua relazione con l’ambiente di cui è parte.