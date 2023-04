Cantine aperte per degustazioni, visite e passeggiate tra le vigne

L’iniziativa è dedicata ad una delle grandi eccellenze locali, il vino, e torna dopo il grande successo dello scorso anno. Promossa dall’amministrazione comunale di Montespertoli in collaborazione con le aziende agricole del territorio, si chiama "Weekend in Cantina" e prevede degustazioni di vini direttamente nelle cantine abbinate ai prodotti tipici, con visite e passeggiate tra le vigne. Un percorso adatto ad appassionati di tutte le età, che offre percezioni sensoriali e gustative unite al piacere dello stare insieme in scenari suggestivi nel cuore della Toscana. L’edizione 2023 è in programma nei tre weekend di primavera, 22-23 aprile, 29-30 aprile e 1 maggio, 6-7 maggio. Si parte il 22-23 aprile con l’azienda agricola Marzocco di Poppiano, una realtà che si estende per circa 70 ettari dei quali 35 vitati e 8 olivati. Previa prenotazione, sarà possibile effettuare degustazioni, con visite in cantina, di tre vini docg e igt e un tagliere di formaggi e affettati della zona di eccellenza. Per informazioni [email protected] Si prosegue, poi, il 29-30 aprile e 1 maggio con l’Azienda Agricola La Ripa Verde, Fattoria di Polvereto, Fattoria di Trecento e Tenuta Moriano per terminare il weekend del 6-7 maggio con la Fattoria di Polvereto e la Fattoria di Trecento. Sarà possibile rimanere aggiornati sui dettagli tramite la pagina Facebook ufficiale dedicata: Weekend in Cantina Montespertoli.

"Siamo sempre felici di aderire all’iniziativa Weekend in cantina, è la seconda volta che partecipiamo. Siamo fortunati: abbiamo visitatori appassionati di vino che provengono da ogni parte del mondo e ci auguriamo di avere riscontro anche in quest’occasione, per far conoscere le eccellenze del nostro territorio" ha dichiarato Roberta Chini, titolare dell’Azienda Agricola Marzocco di Poppiano, che darà il via all’edizione 2023.