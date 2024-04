Cantieri stradali per 400mila euro. Ecco il piano

Un’operazione da un quadro economico superiore al mezzo milione di euro, con i lavori che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria di pochi giorni fa dovrebbero partire a breve. E concludersi nell’arco di circa sei mesi. Questo lo stato d’avanzamento dell’intervento che si pone l’obiettivo di riqualificare la zona di via XX Settembre e via del Chiassetto. Gli ultimi sviluppi burocratici dell’opera risalgono allo scorso martedì, quando si è concretizzata l’aggiudicazione provvisoria del cantiere all’azienda edile Lombardi & Co – Costruzioni edilizie di Casoria, a fronte di una richiesta di poco inferiore ai 400mila euro. Il piano prevede nel dettaglio la demolizione dell’attuale sede stradale e la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra arenaria su tutta l’area interessata (poco meno di un migliaio di metri quadri) oltre al rifacimento della scalinata su via del Chiassetto. Saranno realizzati inoltre una serie di massetti in calcestruzzo armato, con gli operai che interverranno anche per realizzare un nuovo sistema di illuminazione.

Per quel che concerne le tempistiche, salvo eventuali ricorsi da parte delle altre imprese che hanno risposto alla procedura negoziata o anomalie emerse in fase di controllo, l’aggiudicazione dovrebbe diventare definitiva nel giro di qualche settimana. E dal momento della consegna del cantiere, la ditta avrà a disposizione da contratto 180 giorni di tempo per concludere le operazioni.