Cantieri per il metano Ora si riasfalta la strada

Con la riasfaltatura del manto stradale si stanno concludendo in questi giorni i lavori di estensione della rete del gas metano che hanno interessato via delle Cerbaie, via Casabianca, e parte di via Salanova, tra la frazione di Massarella e le località Dreoli e Niccoletti, nel Comune di Fucecchio. Un importante intervento di ampliamento dei servizi ai cittadini per il quale l’amministrazione comunale si è impegnata da anni, chiedendo a gran voce l’ampliamento della rete al gestore Toscana Energia che ha risposto con un progetto complessivo che interessa vari centri abitati e borgate di case sulle colline delle Cerbaie. I lavori per l’estensione, iniziati nel 2022, hanno interessato tratti di strada per un totale di circa 4 km ma rappresentano soltanto il primo stralcio di un intervento complessivo che prevede altri 6 km di condutture, per un totale di quasi 10 km, che arriveranno anche nelle frazioni di Pinete e Querce e in località Balzello.