Cantiere scuola. Il sopralluogo

Sopralluogo a Vinci della vicesindaca Sara Iallorenzi, dell’assessora alla pubblica istruzione Chiara Ciattini e dell’assessore ai lavori pubblici Vittorio Vignozzi al cantiere della nuova scuola dell’infanzia in costruzione a Vinci Staccia Buratta. La nuova scuola è interamente finanziata con fondi Pnrr, per un investimento totale di oltre 2,9 milioni di euro.

I lavori sono già iniziati, è stata fatta la demolizione e ora si sta ricostruendo l’edificio. "La nuova scuola dell’infanzia Staccia Buratta sarà innovativa, sicura e funzionale per la crescita dei più piccoli – hanno commentato Iallorenzi, Ciattini e Vignozzi al termine del sopralluogo –. Siamo contenti che le risorse del Pnrr siano andate a una struttura così importante per tutta Vinci. Avere una scuola dell’infanzia così all’avanguardia è un vanto per tutti noi". L’intervento, dopo la demolizione del vecchio fabbricato sito in via XXV Aprile, prevede la realizzazione di un edificio su un unico livello con struttura in legno, Xlam, che rispetta i requisiti prestazionali degli edifici a energia quasi zero. La struttura, 990 metri quadri, sarà composta da un blocco centrale per agorà e attività motorie e uno spazio per 100 bambini.