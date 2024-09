Cantiere di piazza Amendola. Una spinta per il rush finale

Proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Amendola. Dal 16 settembre ci saranno modifiche temporanee alla circolazione. Ecco quali sono. Dalle 7 del 16 alle 23 del 27 – e, comunque, fino al termine dei lavori – è stata disposta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli su ambo i lati della porzione di piazza Amendola compresa tra i relativi incroci con via del Giglio e via Checchi. Inoltre dalle 7 del 30 settembre alle 23 del 25 ottobre – e, comunque, fino al termine dei lavori – è stata invece disposta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli su ambo i lati della porzione di piazza Amendola compresa tra i relativi incroci con via Manzoni e via Checchi, nonché tra i civici numeri 1 e 3 di via Checchi. Secondo il cronoprogramma sarà sotto le festività che Fucecchio avrà all’antico splendore piazza Amendola che avrebbe dovuto essere pronta per la fine di agosto. Ma il cantiere ha dovuto fare i conti con vari intoppi. Il primo per il ritrovamento - durante le operazioni di scavo - di tracce di vasellame antico sul quale la Soprintendenza volle fare chiarezza prima di consentire di procedere con i lavori. Poi c’è stato il ritrovamento dell’ordigno bellico che ha causato due giorni di stop. Infine il nodo dei sottoservizi: tubazioni del gas e della rete idrica sono ammalorate e richiedono un intervento massiccio.