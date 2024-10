Cantiere di piazza Amendola, cambio di viabilità per altri lavori

Proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Amendola. Dal 21 ottobre saranno in vigore le modifiche temporanee alla circolazione necessarie alle operazioni di cantiere: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli su tutti i lati della piazza - con obbligo di garantire l’accesso ai residenti - a eccezione del tratto stradale compreso tra via del Giglio e via Arturo Checchi dove sarà istituita una nuova area di parcheggio su ambo i lati. Secondo il cronoprogramma sarà sotto le festività che Fucecchio avrà all’antico splendore piazza Amendola che avrebbe dovuto essere pronta per la fine di agosto. Ma il cantiere ha dovuto fare i conti con vari intoppi.

Il primo per il ritrovamento - durante le operazioni di scavo - di tracce di vasellame antico sul quale la Soprintendenza volle fare chiarezza prima di consentire di procedere con i lavori. Poi il nodo dei sottoservizi: tubazioni del gas e della rete idrica che richiedono un intervento massiccio.