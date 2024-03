Cani randagi, siglato il patto con una struttura di eccellenza a Ugnano

Cani randagi o abbandonati, a Montespertoli il Comune ha deciso di affidare il servizio di ospitalità nel canile rifugio al "Parco degli animali" del Comune di Firenze. Per circa 4000 euro all’anno, dunque, il servizio di canile rifugio sarà in capo a una struttura pubblica, riconosciuta come un vero e proprio centro di eccellenza sul territorio per la gestione e la cura degli animali. Si tratta, infatti, di una struttura all’avanguardia, con ampi spazi in grado di soddisfare le esigenze degli animali. Il canile si trova ad Ugnano, alla periferia della città, ed è facilmente raggiungibile attraverso la viabilità principale che connette Montespertoli a Firenze (in particolare la Fi-Pi-Li o la strada di Roveta).

"Si tratta – commenta il vicesindaco, Marco Pierini – di una scelta convinta per migliorare sensibilmente le politiche per gli animali del nostro Comune, a lungo gestite con fatica per la frammentazione dei soggetti che si occupano di queste tematiche. La scelta del Parco degli animali risponde pienamente alle esigenze del nostro territorio, trattandosi di una eccellenza assoluta apprezzata universalmente per la straordinaria cura che mette ogni giorno nel rapporto con gli animali ospiti della struttura. In questo modo affermiamo anche il valore che si crea quando la pubblica amministrazione si fa carico dei problemi degli animali e promuove un rapporto corretto tra questi e l’uomo, e per questo ringraziamo pubblicamente il comune di Firenze".

Sono in corso di affidamento anche i servizi di canile sanitario, di cattura delle colonie feline e di sterilizzazione delle stesse. Il bilancio 2024-2026, infatti, stanzia più risorse rispetto al passato su questi capitoli di spesa, essendo stata rilevata da parte dell’amministrazione comunale la necessità di un investimento ulteriore di risorse per le politiche per gli animali nel territorio di Montespertoli. E comunque, ad esempio contro la piaga degli abbandoni serve (e si attiva) ulteriore sensibilizzazione.